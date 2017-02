Sarraj a Mosca 2-3 marzo? Russia:"Sì, si sta lavorando a incontro"

Mosca, 27 feb. (askanews) - La Russia "sta lavorando" alla visita del primo ministro libico Fayez al Sarraj a Mosca. Lo ha detto rispondendo ad Askanews la portavoce del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, Maria Zakharova. Alla domanda se come scrive la stampa libica, la visita di Sarraj si terrà il 2-3 marzo, Zakharova ha risposto, "sì, a questo incontro si sta lavorando".

In precedenza il ministero degli esteri russo aveva annunciato che il primo ministro libico Fayez al Sarraj si sarebbe in visita a Mosca questo mese. Secondo Zakharova Mosca sta conducendo un lavoro sistematico con i due centri di potere in Libia: Tobruk e Tripoli, cercando di risolvere il conflitto.

Zakharova aveva poi sottolineato la necessità di stabilire un dialogo tra le parti, discusso negli incontri con il comandante delle forze armate della Libia, il generale Khalifa Belqasim Haftar, che ha visitato la capitale russa alla fine di novembre, e una delegazione da Tobruk di libici a dicembre.

La crisi libica si protrae dal 2011, ossia dal rovesciamento di Muammar Gheddafi.