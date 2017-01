In dichiarazione finale Astana, intesa "per monitorare cessate il fuoco"

Roma, 24 gen. (askanews) - Russia, Turchia e Iran, partner dei negoziati di Astana sulla crisi siriana, hanno raggiunto un'intesa per istituire "un automatismo trilaterale per monitorare il cessate-il-fuoco" in Siria, "per garantire la sovranità, l'indipendenza e l'unità territoriale siriana, nella sua forma di Stato multietnico e multireligioso, non confessionale e democratico". E' quanto ha detto oggi il ministro kazako degli Affari esteri, Kairat Abdrakhmanov, leggendo la dichiarazione finale dei tre partner dei colloqui di pace. "Non c'è soluzione militare alla crisi", ha aggiunto.