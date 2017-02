Russia: tregua in Siria aperta a tutti tranne che Isis e al Nusra

Mosca, 2 feb. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha detto che il cessate il fuoco in Siria è "aperto a tutti", a parte l'Isis e il Fronte Al-Nusra, costola siriana di Al Qaeda che in questi ultimi mesi ha cambiato nome più di una volta. "Il cessate il fuoco è aperto a tutti i gruppi armati che possono decidere di farne parte, ma, naturalmente, non allo Stato islamico e al Nusra, o comunque possa essere chiamata", ha detto Lavrov. "Alcuni giorni prima dell'inizio della riunione ad Astana due gruppi dal fronte meridionale si sono uniti ai colloqui. I nostri amici in Giordania si sono dimostrati molto utili in questo senso. Ci auguriamo che il numero di gruppi che si uniranno gli accordi continui a crescere".