Russia: in rapporto "Breaking Aleppo" "falsità propagandistiche"

Mosca, 14 feb. (askanews) - Le accuse alla Russia contenute nel rapporto "Breaking Aleppo" sono le "falsità propagandistiche", già "a lungo smentite". Così il portavoce del ministero della Difesa generale Igor Konashenkov ha replicato al materiale giunto dagli Usa, che punta il dito contro la Russia e la Siria: nella loro campagna congiunta bombardamenti aerei, avrebbero deliberatamente preso di mira aree civili, popolate, di Aleppo, compresi ospedali. Quanto pubblicato dal Consiglio Atlantico, un centro di ricerca politica con sede a Washington, sfida funzionari siriani e russi, che hanno ripetutamente negato queste accuse. Ma per Mosca gli autori sono "pagliacci con i caschi bianchi".

La relazione si basa su immagini satellitari, social media, video di sorveglianza e testimonianze, e descrive un uso "indiscriminato" della Russia di munizioni incendiarie e bombe a grappolo, e sostiene che il gas di cloro è stato ampiamente utilizzato dalle forze siriane. Ma per Konashenkov tutto ciò è "propaganda": "non a caso nella relazione non c'è nulla" su quanto è stato trovato in seguito dai russi e dai siriani ad Aleppo, comprese le "fosse comuni" con dentro "i cadaveri di persone finite con un colpo alla testa, da bambini agli anziani".