Russia ha invitato il team di Trump a negoziati di Astana su Siria

Washington, 14 gen. (askanews) - Las Russia ha invitato il team del presidente americano eletto Donald Trump ai negoziati di pace per la Siria in agenda il 23 gennaio ad Astana, Kazakistan, ignorando de facto l'amministrazione Obama, a cui resta solo una settimana alla Casa Bianca, ma che formalmente rappresenta il governo in carica con cui bisogna interloquire. Il Dipartimento di Stato ancora a gestione democratica, ha reso noto di non avere ricevuto un invito per una partecipazione americana ai colloqui di Astana - orchestrati da Mosca, Ankara ma anche Teheran - ma di ritenere opportuno che l'amministrazione entrante vi partecipi.

Secondo la ricostruzione del Washington Post, l'ambasciatore russo negli Usa, Sergey Kislyak, ha invitato il team di Trump in occasione di un contatto telefonico con il futuro consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale, Michael Flynn, lo scorso 28 dicembre. Una conversazione telefonica al centro di crescenti polemiche, perchè vista come una scorrettezza nei confronti dell'amministrazione Obama e anche come un concreto intralcio per le attività di un governo ancora in carica. Il futuro portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, ha confermato ieri alla stampa che la conversazione c'è stata, ma che riguardo ai negoziati sulla Siria "non è stata presa ancora alcuna decisione". Da parte sua la Russia ha scelto di non commentare: per bocca del viceministro degli esteri Sergey Ryabkov, la diplomazia moscovita ha fatto notare che "non si commentano i contatti quotidiani di lavoro della nostra ambasciata o di rappresentanti del ministero".

