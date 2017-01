Russia: è in corso rientro di oltre 40 aerei dalla Siria

Mosca, 12 gen. (askanews) - Una portaerei russa con unità di scorta sta riportando a Severomorsk, nel Nord della Russia, dal Mediterraneo oltre 40 velivoli utilizzati in Siria: lo ha annunciato il ministero russo della Difesa, confermando che è in corso il "parziale ritiro" russo dal Paese mediorientale dopo l'accordo per un generale cessate il fuoco.

"Il gruppo navale della portaerei della Flotta settentrionale che include anche la portaerei Ammiraglio Kuznetsov con oltre 40 velivoli utilizzati per i raid contro i gruppi terroristici internazionali sta navigando verso la sua base permamente a Severomorsk dal 6 gennaio", ha riferito il portavoce della Difesa, Igor Konashenkov.