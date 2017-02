Raid aerei giordani contro postazioni Isis nel Sud della Siria

Amman, 4 feb. (askanews) - La Giordania ha annunciato oggi che suoi aerei da guerra hanno bombardato posizioni del gruppo dello Stato islamico nel Sud della Siria, due anni dopo che uno dei suoi piloti è stato catturato e ucciso dai jihadisti. Il regno fa parte della coalizione internazionale a guida statunitense contro l'Isis in Siria e in Iraq: Amman ha intensificato i suoi attacchi dal momento in cui è stato catturato e ucciso Maaz al-Kassasbeh, dopo lo schianto del suo aereo in Sriia nel dicembre 2014.

"Aerei giordani, in memoria dei nostri martiri che sono caduti nella nostra guerra contro il terrorismo, ieri sera hanno preso di mira varie posizioni del gruppo terrorista Daesh nel Sud della Siria", ha reso noto l'esercito in un comunicato, utilizzando l'acronimo arabo dell'Isis e annunciando l'uccisione e il ferimento di numerosi jihadisti.

(fonte afp)