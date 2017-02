Putin: ho deciso io invio portaerei Ammiraglio Kuznetsov in Siria

Mosca, 23 feb. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che è stata sua l'iniziativa di mandare i marinai e la portaerei Ammiraglio Kuznetsov in Siria. Secondo lui i militari russi "hanno causato danni significativi ai terroristi internazionali in Siria". Inoltre "hanno contribuito alla creazione di condizioni" per i colloqui di pace tra l'opposizione e Damasco, ha detto Putin.