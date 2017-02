Presidente Tunisia a Repubblica: divisione Libia sarebbe sciagura

Essebsi oggi in visita in Italia: bene accordo con Tripoli

Roma, 8 feb. (askanews) - "La spartizione della Libia sarebbe una sciagura", secondo il presidente tunisino Beji Caid Essebsi, oggi in visita in Italia, che in un'intervista a La Repubblica plaude all'accordo "fra Italia e Libia per dare sicurezza e sviluppo al Sud del Paese e per limitare gli affari dei trafficanti di migranti".

Essebsi ha ammesso che il problema dell'immigrazione illegale "va risolto alla radice". Il presidente tunisino ha evocato un'iniziativa tunisina-egiziana-algerina per la Libia: i tre vicini "hanno capito che è il momento di agire sulle diverse parti del Paese per portarle a condividere un approccio: solo con il negoziato politico si risolveranno i problemi del loro Paese. Ci siamo già visti, stiamo incontrando le parti libiche, continueremo il nostro lavoro".

Sulla possibile spartizione della Libia Essebsi è chiaro: "Sarebbe una sciagura. In Libia c'è un governo riconosciuto dalla comunità internazionale, ci sono altri protagonisti che devono essere coinvolti, ma è un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme con convinzione. Dividere il Paese sarebbe pericolosissimo, riaccenderebbe la guerra civile, i disordini ancora per 10 anni. Con sostenitori esterni schierati da una parte e dall'altra. Un disastro".