Premier Iraq assicura: tre mesi per sconfiggere l'Isis

Ma le forze di Baghdad in difficoltà in battaglia per Mosul

Roma, 27 dic. (askanews) - Il Primo ministro iracheno Haider al Abadi ha assicurato oggi che le forze di sicurezza hanno bisogno di "tre mesi per eliminare" lo Stato islamico (Isis), che continua a realizzare attentati nel Paese.

"Le informazioni disponibili mostrano che l'Iraq ha bisogno di tre mesi per eliminare Daesh (acronimo arabo per l'Isis)", ha dichiarato Abadi in una conferenza stampa alla televisione.

Queste affermazioni ambiziose sono in contrasto con le difficoltà che le forze di Baghdad stanno incontrando, pur con il sostegno della coalizione internazionale a guida Usa, per scacciare l'Isis da Mosul, ultimo grande bastione in Iraq preso nel 2014. (con fonte Afp)