Pilota arso vivo da Isis, pentito: fuoco appiccato da portavoce Califfo

Ex jihadista presente al rogo racconta in tv retroscene rogo

Roma, 10 feb. (askanews) - Ad appiccare il fuoco al pilota giordano Maaz al Kassasbeh, arso vivo dai jihadisti dello Stato islamico (Isis) due anni fa, è stato Abu Muhammad al Adnani, portavoce in Siria del Califfato e numero 2 dell'organizzazione fino a quanto lo stesso gruppo non ha ammesso la sua uccisione nell'agosto dell'anno scorso. A rivelarlo, in un intervista alla tv al Arabiya, è un "ex combattente" dell'Isis.

Oggi, l'emittente saudita anticipa una sua intervista all'ex jihadista, oggi pentito, sui retroscena della drammatica esecuzione diffusa in un video nel febbraio 2015. L'uomo che parla con il volto coperto afferma che al Adnani, sarebbe l'uomo che nel filmato appare con una torcia mentre appicca il fuoco a una striscia di benzina che infiammandosi va verso la gabbia dove è rinchiuso il povero al Kassasbeh.

Nel suo racconto, che andrà in onda questa sera, il jihadista pentito afferma inoltre che al video dell'esecuzione "le riprese sono state fatte con 5 telecamere"; spiega inoltre che la vittime "fino all'ultimo minuto, ovvero fino a quando non è stato cosparso di benzina, non sapeva" della spaventosa fine che ha fatto.

"L'ex combattente rivela anche di milioni di dollari stanziati dall'Isis per sostenere la sua macchina mediatica".