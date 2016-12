New York, 29 dic. (askanews) - Uno dei leader militari dello Stato islamico in Siria è stato ucciso da un attacco aereo della coalizione capitanata dagli Stati Uniti facendo traballare la difesa di Raqqa da parte dell'organizzazione terroristica. Lo ha comunicato il Pentagono secondo cui Abu Jandal al-Kuwaiti è morto lunedì scorso vicino a Tabqa Dam, a Ovest della raccaforte dell'Isis.

Secondo Rami Abdel Rahman, a capo dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, al-Kuwaiti era "il comandante militare numero due dell'Isis in Siria". Il miliziano jihadista ha guidato la lotta in Iraq e Siria e recentemente gli era stata assegnata Raqqa, da dove supervisionava gli attacchi contro le Syrian Democratic Forces (Sdf), un'alleanza arabo-curda appoggiata da Washington e che a inizio novembre aveva lanciato un'offensiva per la riconquista di Raqqa.

Secondo Centcom, il comando militare statunitense che si occupa delle operazioni in Medio Oriente, Al-Kuwaiti usava armi chimiche e autobombe contro Sdf. In passato il leader militare dell'Isis era stato membro del "comitato di guerra" dello Stato islamico ed è stato coinvolto nel ritorno a Palmira l'11 dicembre scorso, otto mesi dopo l'espulsione dei terroristi realizzata dall'esercito siriano con l'appoggio della Russia. Per Centcom, l'uccisione di al-Kuwaiti diminuisce l'abilità dell'Isis di lanciare attacchi contro l'Occidente.