Pd: serve piano ricostruzione Iraq o inevitabile esodo in Europa

Roma, 14 feb. (askanews) - Il gruppo dei deputati del Pd ha presentato una interrogazione nella quale viene evidenziata "la necessità, nel contesto della liberazione di Mosul e di una progressiva stabilizzazione del territorio iracheno, di un piano integrato d'intervento per la ricostruzione e la riconciliazione in questo paese, con particolare riferimento alle minoranze vittime delle offensive e dei crimini efferati di Daesh per le quali si prospetterebbe, come unica alternativa, un esodo migratorio verso l'Europa".

I deputati del Pd ricordano che "il Parlamento è impegnato proprio in questa fase nell'esame e nell'approvazione della deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali che potenzia il contingente militare italiano in Iraq e le sue funzioni di addestramento per le forze locali".

Domani il ministro degli Affari esteri Angelino Alfano risponderà durante il question time di Montecitorio.