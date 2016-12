"Permettergli di mettersi in salvo, non ci sono solo terroristi"

Città del Vaticano, 23 dic. (askanews) - "Noi abbiamo sempre parlato di una soluzione negoziata. Una soluzione militare, anche se fosse risolutiva in tempi brevi, certamente non potrebbe assicurare un futuro di serenità e di pace alla Siria". E' necessario "aiutare a ricostruire quella convivenza che ha sempre caratterizzato il Paese tra le varie etnie, gruppi sociali e religioni. Bisogna trovare il coraggio e la determinazione di mettersi attorno a un tavolo, riaprire quel tavolo che era già stato aperto a Ginevra, non so se nello stesso format o in format diversi". Così il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, nel corso de L'Incontro su Sky TG24 HD, parlando della situazione siriana. Il programma, condotto da Emilio Carelli, sarà in onda domani sera alle 21.30 sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del DTT.

"Noi - ha proseguito - in riferimento ad Aleppo stiamo insistendo in questo periodo sull'attenzione ai civili, la loro protezione e il rispetto del diritto umanitario internazionale, ci sembra fondamentale". Per tutelare i bambini di Aleppo "bisognerebbe distinguere tra i terroristi e quella che è la popolazione, soprattutto permettere loro di uscire e mettersi in salvo in maniera sicura".