Città del Vaticano, 24 gen. (askanews) - Missione nei giorni scorsi ad Aleppo in Siria del Segretario Delegato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, mons. Giampietro Dal Toso. A darne notizia è la Sala stampa della Santa Sede che ha spiegato che la missione è partita su incarico di Papa Francesco, dal 18 al 23 gennaio scorsi, e che mons. Dal Toso, ha svolto, insieme al card. Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria, e al Consigliere della Nunziatura, mons. Thomas Habib la prima missione dopo la fine delle ostilità ad Aleppo. La delegazione ha incontrato le comunità cristiane locali visitando le istituzioni caritative e alcuni campi di rifugiati. In particolare, si è avviato un Centro di assistenza umanitaria gestito da Caritas Aleppo nel quartiere di Hanano.

La missione è stata l'occasione anche per una serie di incontri con rappresentanti dell'Islam, durante i quali, si legge nella nota, "si è sottolineata la responsabilità delle religioni nell'educare alla pace e alla riconciliazione".