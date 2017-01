Roma 21 gen. (askanews) - "L'Italia e' conosciuta nel mondo per la sua sensibilita' verso la cultura e l'arte. Non e' semplice ottenere l'unanimita' del Consiglio di Sicurezza, ma l'Italia ci e' riuscita impegnandosi in prima linea per l'adozione, in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di una dichiarazione congiunta di condanna delle distruzioni a Palmira da parte dell'Isis": lo ha dichiarato il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Italiana, Angelino Alfano, all'indomani della decisione onusiana che conferma l'attualità della necessità di continuare la cooperazione internazionale a tutela del patrimonio culturale a Palmira.

"Si tratta di un'importante iniziativa a cui l'Italia annette un particolare rilievo, che ha visto un ruolo costruttivo anche da parte della Russia e che ha il merito di rafforzare la posizione profilata del nostro Paese in materia di sensibilizzazione sulla tutela del patrimonio culturale dalla furia distruttrice dell'estremismo violento e di lotta alla distruzione e al traffico di beni culturali, anche in chiave di contrasto al finanziamento del terrorismo" ha concluso Alfano, che si e' complimentato con il Rappresentante Permanente italiano, ambasciatore Sebastiano Cardi, per l'eccellente iniziativa diplomatica portata a termine dall'Italia al Palazzo di Vetro.