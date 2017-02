Oxfam: possibile "trappola mortale" per 750mila civili a Mosul

In offensiva finale per controllo della città

Roma, 14 feb. (askanews) - Oltre 750 mila civili potrebbero restare intrappolati nella parte occidentale di Mosul senza nessuna via di fuga sicura dai combattimenti. E' l'allarme lanciato oggi da Oxfam, alla vigilia dell'imminente offensiva anti-Isis per la riconquista della parte Ovest della città, che potrebbe scattare in qualsiasi momento nei prossimi giorni.

L'ong ricorda la "situazione umanitaria in continuo peggioramento", e sottolinea come "a destare maggiore preoccupazione è la situazione che si potrebbe generare durante gli scontri nella parte vecchia della città, dove i quartieri densamente popolati potrebbero diventare una 'trappola mortale' per migliaia di uomini, donne e bambini".

Per questo motivo Oxfam lancia "un appello urgente alla Coalizione irachena, affinché venga rispettato l'impegno del Primo Ministro iracheno, nel dare priorità alla protezione dei civili nel corso delle operazioni militari".

Nonostante l'impegno a garantire la sicurezza dei civili, infatti, nei tre mesi dall'inizio dell'offensiva per la riconquista della città, circa 2.000 civili sono rimasti uccisi o feriti e oltre 190.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case e, per adesso, solo 30.000 vi hanno fatto ritorno. (Segue)