Oxfam: offensiva finale Mosul rischia di trasformarsi in trappola

Roma 14 feb. (askanews) - Oltre 750 mila civili potrebbero restare intrappolati nella parte occidentale di Mosul senza nessuna via di fuga sicura dai combattimenti.

E' l'allarme lanciato oggi da Oxfam, alla vigilia dell'imminente offensiva anti-ISIS per la riconquista della parte ovest della città, che potrebbe scattare in qualsiasi momento nei prossimi giorni.

Di fronte una situazione umanitaria (nella parte ovest della città) in continuo peggioramento, soprattutto dopo l'interruzione dei rifornimenti per i civili lo scorso novembre, durante la prima fase dell'operazione militare per la riconquista della parte est di Mosul. (Segue)