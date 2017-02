Tripoli, 21 feb. (askanews) - L'Onu ha chiesto alle autorità libiche di consegnare alla Corte penale internazionale dell'Aia (Cpi) il figlio di Muammar Gheddafi, condannato a morte per il ruolo avuto nella repressione delle rivolte del 2011. "Le autorità libiche dovrebbero (...) garantire la consegna di Saif al-Islam alla Corte penale internazionale nel rispetto degli obblighi internazionali della Libia", si legge in un rapporto Onu. Nel 2011 la Cpi aveva emesso un mandato di arresto contro il figlio di Gheddafi per crimini contro l'umanità. Saif al-Islam è accusato di aver avuto un "ruolo chiave nella messa in atto di un piano" del padre per "reprimere con ogni mezzo" la rivolta popolare.

Detenuto dalle milizie che controllano la città di Zintan, Saif al-Islam è stato condannato a morte nel luglio del 2015 da un tribunale di Tripoli. Secondo il rapporto redatto dalla missione Onu in Libia e dall'Alto commissariato per i diritti dell'uomo, il processo celebrato contro il secondogenito di Gheddafi e altri 36 ex funzionari del regime libico non si è svolto secondo "le norme internazionali di un processo equo". Nel rapporto si riconosce "la difficoltà di portare davanti alla giustizia gli ex membri del regime ... in un contesto di conflitto armato e di polarizzazione politica", ma vengono denunciato "le gravi violazioni delle garanzie di un giusto processo, compresi i lunghi periodi di detenzione senza contatti con gli avvocati, così come le accuse di tortura che non hanno avuto seguito in un'indagine appropriata".

L'Onu ha quindi raccomandato alle autorità libiche di garantire che i luoghi di detenzione degli imputati siano "sotto il controllo effettivo dello Stato" e che le accuse di tortura vengano fatte oggetto di approfondite indagini. Nella relazione si chiede inoltre "una revisione del codice penale e del codice di procedura penale per garantire una chiara definizione di tutti i reati (...) e l'adozione di una moratoria sulla pena di morte". (fonte Afp)