No di Tobruk ad accordo Italia-Libia, Alfano: "E' naturale"

Roma, 9 feb. (askanews) - La bocciatura da parte del Parlamento di Tobruk dell'accordo firmato da Italia e Libia per un migliore contrasto all'immigrazione clandestina non ha colto di sorpresa il ministro degli Esteri Angelino Alfano. "Era naturale che ciò accadesse, ognuno fa la propria parte. E' chiaro che firmando Tripoli, boccia Tobruk", ha commentato oggi il titolare della Farnesina a margine del suo incontro a Roma con il vice premier di Tripoli Ahmed Maiteeq. "Dentro questa situazione c'è anche il fatto che il nostro ambasciatore è stato lì ed è stato accolto molto bene. Non si tratta di vicende che si risolvono da un giorno all'altro. Però noi stiamo lavorando molto bene con l'Est", ha spiegato Alfano.