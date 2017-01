Roma, 23 gen. (askanews) - Evitate la Libia dove si rischia la pena di morte per il reato di immigrazione clandestina. Questo il duro monito lanciato da governo nigeriano ai propri concittadini, per bocca dell'assistente per gli Affari Esteri e la Diaspora, Abike Dabiri-Erewa, del presidente Muhammadu Buhari.

"Invito di nuovo i migranti nigeriani a evitare la Libia dal momento che la pena per l'immigrazione illegale in Libia, quando si viene arrestati, è solitamente una sentenza di morte", ha detto l'assistente, citata dai media nigeriani, facendo riferimento a un video, la cui veridicità deve ancora essere dimostrata, in cui si vedono immigrati africani uccisi in Libia. "Sebbene l'autenticità delle immagini e delle registrazioni in questione non può essere verificata, è un fatto noto che la Libia ha giustiziato per anni presunti immigrati clandestini neri", ha detto, ricordando che "come presidente del Comitato per la diaspora alla Camera dei rappresentanti della settima assemblea (insediata nel 2011), intervenimmo a favore di 24 nigeriani che stavano per essere uccisi in Libia.

"I libici sono impegnati con i loro problemi, dal momento che non c'è un governo riconosciuto", ha proseguito, precisando che negli ultimi due mesi sono stati fatti rimpatriare oltre 2.000 nigeriani.