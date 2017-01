Nbc: Turchia preferisce contro Isis supporto aereo Mosca a Usa

Mosca, 5 gen. (askanews) - Due funzionari militari degli Stati Uniti hanno detto che la Turchia ha rifiutato il supporto aereo degli Stati Uniti per le sue truppe che combattono contro l'Isis in Siria, ad al Bab, e invece vorrebbe quello della Russia. L'indiscrezione apparsa sulla Nbc News americana è rimbalzata anche sulla stampa araba. Quando a uno dei militari interpellati è stato chiesto, se la Russia stesse combattendo l'Isis in città, questo ha risposto: "per ora".

Negli ultimi giorni, la Turchia ha accettando il supporto aereo dalla Russia, ha riferito la NBC News, mentre, sempre Ankara, ha rifiutato l'aiuto della coalizione guidata dagli Usa.

A dicembre, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sottolineato che gli Stati Uniti non erano riusciti a mantenere la promessa di supporto aereo alle operazioni di Ankara nel Paese arabo, soprattutto nella città di al Bab, ha segnalato PressTV. "Libereremo comunque la città dai terroristi del Daesh, non importa come" ha detto Erdogan.

Poi sempre cavalcando la questione, il ministro della Difesa turco Fikri Isik ha dichiarato che la mancanza di supporto aereo degli Stati Uniti andava alimentando sentimenti pubblici negativi sull'uso da parte di Washington della base aerea di Incirlik in Turchia, ha riportato PressTV.