Msf: allarme per situazione sanitaria in Libia

Roma, 21 dic. (askanews) - Medici Senza Frontiere, che fornisce assistenza in 7 centri per migranti ubicati a Tripoli e dintorni attraverso cliniche mobili, è allarmata per le gravi condizioni di vita delle persone trattenute ed esprime la sua opposizione alla detenzione indefinita e arbitraria di migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Libia.

MSF sta trattando infezioni respiratorie, diarrea grave, malattie della pelle, e infezioni urinarie: tutti malesseri per lo più legati alle condizioni presenti all'interno dei centri detentivi che sono sovraffollati e privi di luce e areazione naturali. In alcune strutture, la quantità di spazio per ogni persona è molto limitata (poco meno di 0.41m² per persona). Nei centri detentivi c'è carenza di cibo e i detenuti non hanno un adeguato accesso all'acqua potabile e a servizi igienici adeguati.

