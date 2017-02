Mosca: parlamentari Belgio ad Aleppo per vedere aiuti portati

Kreyelman: Mi aspettavo di vedere Aleppo in rovina, invece no

Mosca, 6 feb. (askanews) - Secondo il ministero della Difesa russo alcuni parlamentari del Belgio hanno visitato Djebrine, il più grande campo profughi ad Aleppo. E un membro della delegazione belga Frank Kreyelman ha dichiarato, secondo Mosca, che "abbiamo bisogno di abolire le sanzioni, non solo contro il governo siriano, ma anche contro la Russia. Perché (la Russia) è il Paese, che ha fornito aiuti umanitari, e soffre per le sanzioni europee" ha detto il parlamentare secondo quanto si apprende dal ministero. "Mi aspettavo di vedere Aleppo in rovina, e che non ci fosse un solo superstite. Così è secondo i nostri mezzi di comunicazione. Invece, posso vedere come la Russia faccia il suo lavoro, dovrebbero fare anche i Paesi europei, ad esempio, dando da mangiare ai bambini affamati" ha affermato Kreyelman, secondo quanto si apprende dal dicastero a Mosca.

Secondo lui, la revoca delle sanzioni aumenterebbe in modo significativo la portata degli aiuti umanitari in Siria. I risultati del viaggio ad Aleppo dei parlamentari belgi saranno contenuti su una relazione sugli aiuti umanitari russi alla popolazione, che verranno presentati al Parlamento federale del Belgio e al Parlamento Europeo.

Kreyelman appartiene al Vlaams Belang, che persegue una politica etnonazionalista e conservatrice volta principalmente all'ottenimento dell'indipendenza della regione delle Fiandre e alla sua federazione con i Paesi Bassi. Nel 2014 il movimento è entrato a far parte del gruppo parlamentare europeo Movimento per l'Europa delle Nazioni e delle libertá, la cui leader è Marine Le Pen, presidente del Front National francese.