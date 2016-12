Città del Vaticano, 31 dic. (askanews) - "Chi va a dominare il Medio Oriente? Sunniti o sciiti? La Russia o l'America? Dobbiamo fare in modo che gli interessi dei grandi poteri e dei grandi movimenti religiosi non diventino forza di morte per la povera gente e per le popolazioni locali, che diventano semplicemente vittime di ambizioni che non hanno niente a che fare con il loro futuro, con il futuro e la vita normale di queste famiglie e di queste persone". Lo afferma l'arcivescovo Silvano Maria Tomasi, membro del Pontificio Consiglio "Giustizia e Pace".

"Il Papa, giustamente, insiste sulla protezione dei civili e dei più deboli", prosegue Tomasi ai microfoni della Radio vaticana, "perché è la vita della gente comune e sono le famiglie che noi incontriamo per le strade delle varie città del Medio Oriente, che vanno a pagare alla fine il prezzo più alto con la morte dei loro cari, la fame, l'esilio... Quindi dobbiamo veramente far prendere coscienza alla comunità internazionale che non si può giocare sulla pelle degli altri".

Il problema, afferma ancora il nunzio, "è che, in questi cinque anni, ci sono stati più di 300 mila morti, sei milioni di sfollati interni e quattro milioni di rifugiati nei Paesi vicini della Giordania, la Turchia, e il Libano soprattutto. Quindi dobbiamo veramente muoverci nella direzione di responsabilità da parte della comunità internazionale, perché la guerra in Siria è stata una guerra giocata dai grandi poteri e da altri gruppi regionali sul territorio. Speriamo che questa volta sia un momento opportuno; quindi che il passo fatto, quello di permettere l'arrivo di aiuti umanitari e soprattutto di far cessare le armi, possa davvero avviare una soluzione stabile!".