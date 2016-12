Mattarella: Aleppo doloroso emblema di clima disumana violenza

Roma, 20 dic. (askanews) - L'Italia "è un paese con vocazione e impegno rivolti alla pace", questa vocazione "va ribadita mentre la tragedia che si consuma ad Aleppo, mietendo vittime innocenti tra la popolazione civile, bambini compresi, è divenuta l'emblema più doloroso del clima di disumana violenza e di cinica sopraffazione che spesso si manifestano, della mancanza di collaborazione tra gli Stati, dell'impotenza della politica e della diplomazia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dello scambio di auguri natalizi al Quirinale con le alte cariche dello Stato.

"Quella tragedia umanitaria - ha aggiunto - che ferisce le nostre coscienze alle porte dell'Europa, avrà conseguenze ben oltre l'area medio orientale. Non possiamo non rendercene conto - ha aggiunto il capo dello Stato - e dovremmo tutti interrogarci se il dibattito politico che si svolge in Italia e in Europa sia sempre all'altezza dei tempi".