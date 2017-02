Libya Observer: Haftar vuole guidare la Libia e respinge dialogo

Roma, 4 feb. (askanews) - Il generale Khalifa Haftar ha confermato all'ambasciatore francese in Libia, Brigitte Curmi, la sua intenzione di prendere il potere in Libia, precisando di non essere disposto a impegnarsi in un dialogo con i suoi rivali: lo riferisce oggi il Libya Observer, ricordando che l'ambasciatore Curmi ha consigliato ad Haftar di sedersi a colloqui con i suoi rivali e di non fare ricorso alle armi per rivendicare il potere. L'uomo forte della Cirenaica però avrebbe rifiutato il consiglio.

"Se userai le armi, sarai in una posizione avversa alla Francia e all'Unione europea e fallirai", avrebbe detto l'ambasciatore, secondo quanto riferisce il giornale libico.

Khaifa Haftar ha già respinto l'accordo politico sulla Libia, firmato a Skhirat, in Marocco, nel 2015, sotto l'egida dell'Onu.