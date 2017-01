Il Cairo ha detto sabato che sta lavorando per dialogo diretto

Roma, 23 gen. (askanews) - Il ministro degli Esteri libico, Mohammed Taher Siyala, si è detto ottimista su un prossimo incontro tra il generale Khalifa Haftar e il premier del governo di unità nazionale Fayez Sarraj. In un'intervista concessa al quotidiano Asharq Al-Awsat, Siyala ha infatti definito "un buon segnale" il consenso di Haftar per un faccia a faccia con il leader del governo riconosciuto dalla comunità internazionale. Tuttavia, ha aggiunto, è importante che l'incontro si tenga in maniera discreta, auspicando che le parti siano pronte a servire il popolo libico, garantendo unità e stabilità al Paese.

Siyala ha partecipato al vertice dei Paesi confinanti con la Libia che si è tenuto sabato scorso al Cairo, dopo che nella capitale egiziana si sono avvicendati nelle scorse settimane diversi esponenti libici, tra cui proprio Sarraj e Haftar. "Le nostre iniziative puntano a favorire un dialogo diretto tra i leader libici, a favorire fiducia e comprensione - ha detto il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry al termine del vertice - la volontà di tenere questo incontro c'è, la data verrà decisa in base agli impegni dei leader libici".

Per il ministro degli Esteri libico, il generale che controlla la zona orientale della Libia e non ha mai riconosciuto l'autorità del governo di Sarraj "è parte della soluzione e non il problema", ricordando però che Haftar è stato nominato dal parlamento (di Tobruk) e deve accettare di operare sotto la leadership politica.