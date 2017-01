Libia,Haftar da incrociatore russo Kuznetsov si collega con Shoigu

Parlano di "lotta contro terroristi internazionali in M.O."

Mosca, 11 gen. (askanews) - Il generale libico Khalifa Belqasim Haftar ha visitato l'incrociatore russo Kuznetsov. Il comandante del sedicente esercito nazionale libico è stato accolto a bordo dal Vice Ammiraglio V. N. Sokolov e una volta sul vascello si è collegato in videoconferenza con il Ministro della Difesa della Federazione Russa Sergei Shoigu. Lo si apprende dal Ministero della Difesa russo.

"Durante il collegamento sono state affrontate questioni di attualità come la lotta contro i gruppi terroristici internazionali in Medio Oriente" rende noto il Ministero russo. "Al termine della visita alla portaerei ad Haftar è stata consegnata una partita di farmaci di prima necessità per i soldati libici e civili" si aggiunge. (segue)