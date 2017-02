Libia, vertice tra Tunisia, Egitto e Algeria il 1 marzo a Tunisi

Si riuniranno ministri Esteri in vista di un summit dei presidenti

Roma, 16 feb. (askanews) - Tunisi ospiterà il prossimo 1 marzo una riunione dei ministri degli Esteri di Tunisia, Algeria ed Egitto per fare il punto sull'esito dei contatti stabiliti dai tre Paesi con le controparti libiche in vista di una soluzione globale della crisi. E' quanto ha annunciato il ministro degli Esteri tunisino, Khemaies Jhinaoui, in un'intervista all'agenzia nazionale TAP, aggiungendo che l'incontro servirà anche a preparare il vertice dei tre presidenti prima di sedersi con le parti libiche al tavolo del dialogo.

Nell'intervista, Jhinaoui ha precisato che l'iniziativa dei presidenti si concentrerà su quattro questioni: portare i libici di tutte le fazioni politiche al tavolo del dialogo, rifiutare ogni soluzione militare che aggraverebbe la crisi, invitare i protagonisti libici a risolvere le divergerenze e dare applicazione all'accordo firmato a Skhirat, in Marocco, nel dicembre 2015 sotto l'egida dell'Onu. I tre leader si sono incontrati l'ultima volta lo scorso dicembre ad Algeri.

