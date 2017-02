Libia, tv Arabiya: verso nuovo governo con Haftar capo esercito

Roma, 14 feb. (askanews) - Stando a quanto rivela la tv satellitare al Arabiya, per la Libia si sta "cristallizzando" un'intesa per la formazione di un nuovo governo con il generale Haftar a capo delle forze armate. L'emittente saudita riferisce di aver appreso la notizia di una prossima intesa da fonti ben informate sui colloqui in corso nella capitale egiziana il Cairo tra il capo del governo d'Accordo nazionale (GNA), Fayez al Sarraj ed il generale Khalifa Haftar, uomo forte del parlamento di Tobruk che non riconosce la legittimita del governo di al Sarraj, sponsorizzato invece dalla comunità internazionale.

Riferendosi ai colloqui in corso al Cairo, al Arabiya citando le sue fonti afferma che "le intese attuali sono andate oltre la questione di modificare l'accordo politico (il riferimento è all'accordo raggiunto un anno fa in Marocco sulla base del quale è nato il GNA, ndr), attraverso la riduzione della struttura del Consiglio Presidenziale (del GNA) e la formazione di un nuovo governo per parlare di una questione chiave che è quella di discutere il dossier dell'istituzione militare" del Paese Nordafricano, finora principale scoglio sul quale si sono infranti i tentativi raggiungere un'intesa tra al Sarraj e lo stesso Haftar che ha sempre rivendica un ruolo guida nelle forze armate in un qualsiasi futuro governo del Paese.

Infatti, le fonti dell'emittente panaraba hanno rivelato che nei colloqui del Cairo sponsorizzati dall'Egitto ed anche dalla Russia, secondo media libici, "esiste un orientamento che in sintesi prevede di conferire al generale Haftar la carica di Comandante supremo dell'esercito anche se a capo di un consiglio composto da tre personalità che saranno indicate dall'Assemblea dei Deputati (di Tobruk), dal Consiglio Presidenziale (di al Sarraj) e dal Supremo Consiglio dello Stato".

Le intese rivelate da al Arabiya prevedono anche "una revisione della struttura attuale dell'esercito che prevede la sua estensione alle altre zone militari nel sud e nell'ovest del Paese".