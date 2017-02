Libia, trovati i corpi di 13 migranti soffocati in un container

Tripoli, 23 feb. (askanews) - I corpi di 13 migranti, tra cui due adolescenti, morti per soffocamento all'interno di un container da imbarcare su una nave diretta in Europa, sono stati trovati in Libia, mentre 56 sopravvissuti sono stati salvati. La Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, citando la Mezzaluna rossa libica, ha affermato sul suo sito che i migranti sono rimasti intrappolati nel container "per quattro giorni". Alcuni dei 56 sopravvissuti "soffrono di ferite e fratture necessitano di cure mediche immediate". I migranti sono stati trovati martedì mattina nella città costiera di Khoms, a est della capitale Tripoli, ha detto il portavoce della Mezzaluna rossa Mohamad al-Misrati. Sono di diverse nazionalità africane e tra i 13 cadaveri quelli di una bambina di 13 anni e di un ragazzo di 14.

Un abitante di Khoms, in condizioni di anonimato, ha detto all'Afp che il container era su un camion diretto alla spiaggia di Khoms, dalla quale i migranti avrebbero dovuto essere imbarcati su una nave diretta in Europa, quando il mezzo è stato fermato e perquisito. La Mezzaluna rossa di Khoms ha detto che i sopravvissuti e i 13 corpi sono stati "scaricati" fuori da un centro di detenzione per migranti in città.

Fawzi Abdel Ali, portavoce del Mezzaluna rossa a Khoms, ha detto alla Croce rosso internazionale che "quando i volontari sono arrivati, hanno fornito soccorso, auto psicologico, cibo e coperte per i 56 sopravvissuti, tra cui una bambina di cinque anni di nome Aisha". Ieri 750 migrant sono stati salvati al largo delle coste libiche in un'operazione coordinata dalla Guardia Costiera italiana.

(fonte Afp)