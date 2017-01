Libia, Tofalo (Copasir): abbiamo problema di sicurezza nazionale

Roma, 14 gen. (askanews) - "Il governo italiano, nelle persone di Paolo Gentiloni e Marco Minniti, ha fallito completamente tutta la vicenda libica considerata strategica e legata alla sicurezza nazionale del nostro Paese. Prima da ministro degli Esteri l'uno e da autorità delegata ai servizi segreti l'altro, ora come Presidente del Consiglio il primo e Ministro dell'Interno il secondo, i due stanno destabilizzando ulteriormente non sono la Libia ma l'Italia stessa andando a creare seri problemi legati alla Sicurezza nazionale". Così in una nota Angelo Tofalo, componente M5S del Copasir.

"Dopo i recenti fatti accaduti in Libia e l'immaturità dimostrata dal nostro governo, evidentemente per legami e 'dipendenze'maturate negli ultimi anni, ritengo - prosegue Tofalo - sia compito anche della nostra Intelligence far ritrovare la bussola a chi l'ha ormai smarrita da tempo. Lo scenario internazionale totalmente cambiato, il nuovo equilibrio che sta maturando tra USA e Russia, vede il nostro governo ancora troppo legato a certi meccanismi del passato che in questo momento ci tengono arenati in una posizione di totale svantaggio internazionale".

Secondo Tofalo "serve reagire e cambiare totalmente strategia per la Sicurezza ed il futuro del nostro sistema Paese. Confido ora più che mai, per la raggiunta della pace e di un nuovo sano equilibrio in Libia, sul Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sui vertici della nostra Intelligence. Il MoVimento 5 Stelle, da opposizione e senza troppi favori da parte di chi oggi fa informazione, sta facendo la sua parte", conclude.