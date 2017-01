Libia, Si: preoccupati per situazione, governo riferisca

Roma, 13 gen. (askanews) - "La riapertura dell'ambasciata italiana a Tripoli senza una reale stabilizzazione politica della Libia è stata evidentemente una forzatura che ha contribuito a creare tensioni interne a quel Paese". Lo afferma Sinistra italiana con Erasmo Palazzotto e Peppe De Cristofaro, vicepresidenti delle commissioni esteri di Camera e Senato.

"E' stato un errore - proseguono i due esponenti della sinistra - cercare di far credere che in Libia col governo Serraj si fossero risolti i nodi politici alla base della guerra civile. La stabilizzazione è un processo ancora lungo da percorrere con prudenza e cautela. Chiediamo pertanto al governo - concludono Palazzotto e De Cristofaro - di venire a riferire in Parlamento sulla reale situazione in Libia e sui pericoli che corrono i nostri cittadini presenti in Libia a partire dalla sicurezza del personale diplomatico".