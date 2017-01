Roma, 25 gen. (askanews) - "Grazie all'Italia per il suo ruolo coraggioso da apripista per la stabilizzazione della Libia": è quanto ha detto il premier libico Fayez al Sarraj in un'intervista al Corriere della Sera.

"Tra Italia e Libia c'è sempre stata una relazione privilegiata e speciale. Per motivi geografici, storici, culturali voi ci siete vicinissimi, siete il più prossimo dei Paesi europei. L'Onu e l'Europa hanno sostenuto il nostro governo sin dalla sua nascita, ma l'Italia è sempre stata la più attiva e coerente nel darci il suo incondizionato appoggio - ha detto Sarraj - ve ne sono infinitamente grato: ci aiutate nella lotta al terrorismo, avete inviato un ospedale a Misurata, avete ricoverato nelle vostre strutture mediche in Italia i nostri feriti più gravi nei combattimenti contro Isis a Sirte, create occasioni di cooperazione economica, ci garantite il vostro sostegno diplomatico".

E l'iniziativa di "riaprire per primi l'ambasciata è stata una mossa importantissima", ha sottolineato. "Non è affatto un punto di debolezza, anzi, vi dà forza sul territorio. Noi abbiamo un estremo bisogno del sostegno internazionale e l'Italia fa da apripista. Un messaggio positivo e una luce verde agli altri Paesi europei affinché a loro volta riaprano le ambasciate - ha aggiunto - i vostri servizi militari hanno ben studiato la situazione a Tripoli e hanno correttamente valutato che la situazione è abbastanza sicura per mandare il vostro ambasciatore".

Alla domanda di come valuterebbe una mossa di apertura italiana nei confronti del generale Khalifa Haftar, che controlla l'Est del Paese, quale potrebbe essere la riapertura del consolato italiano a Bengasi, il premier ha risposto: "Noi incoraggiamo ogni Paese a riallacciare qualsiasi tipo di contatto con tutti gli elementi della società libica. Vorremmo quindi che non solo l'Italia, ma tutti i partner europei e della regione riaprissero i loro consolati a Bengasi. È sano, positivo. Sempre che ciò avvenga in accordo con il nostro governo legittimo qui a Tripoli. Gli italiani in particolare hanno i mezzi per valutare la situazione della sicurezza e Bengasi. Nel caso volessero riaprire la loro sede in loco, ci aspettiamo dunque che si coordinino con noi".