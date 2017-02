Libia, scontri con islamisti a Bengasi: uccisi 5 soldati di Haftar

Roma, 2 feb. (askanews) - Cinque soldati dell'esercito guidato dal generale libico Khalifah Haftar sono rimasti uccisi in scontri a fuoco con miliziani islamisti del gruppo asseragliati in alcuni edifici del quartiere al Ganfouda alla periferia Sud-occidentale di Bengasi. Lo ha riferito un portavoce militare come riporta oggi il quotidiano panarabo al Quds al Arabi.

Lo scorso 23 gennaio, Bengasi, città nell'Est del Paese nordafricano, è stata dichiarata dagli stessi uomini di Haftar "completamente liberata" dai militanti del gruppo islamista di Ansar al-Sharia legato ad al Qaida.