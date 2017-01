Tripoli, 19 gen. (askanews) - Il premier libico Fayez al-Sarraj ha cancellato la propria partecipazione al Forum di Davos per gestire in prima persona la crisi in atto nel Paese a causa della mancanza di elettricità. Lo ha riferito il suo portavoce, Ashraf al-Thulthi.

Black-out elettrici hanno colpito due volte questa settimana la zona occidentale e meridionale del Paese; particolarmente grave la situazione nel Sud, da oltre 10 giorni senza luce, con conseguente mancanza di acqua e di gas da cucina. La crisi ha avuto ripercussioni anche sulle linee di telecomunicazione, con assenza di collegamenti telefonici e connessioni internet.

Nei giorni scorsi le autorità comunali del Fezzan, la regione meridionale della Libia, hanno accusato il governo di unità nazionale di Sarraj di disinteressarsi dell'area e i rappresentanti della regione seduti nella Camera dei rappresentanti di Tobruk, nell'Est del Paese sotto il controllo del generale Khalifa Haftar, hanno abbandonato i loro seggi in segno di protesta per la situazione e per il disinteresse mostrato ai problemi del Sud.

(con fonte Afp)