Roma, 25 gen. (askanews) - Il premier libico Fayez al Sarraj ha confermato al Corriere della Sera che "presto, credo prima di un mese", incontrerà al Cairo il generale Khalifa Haftar, l'uomo forte che controlla Cirenaica e non ha mai riconosciuto il governo di unità nazionale insediato a Tripoli dal marzo 2016 con il sostegno della comunità internazionale. Nei giorni scorsi era stato il ministro degli Esteri libico, Mohammed Taher Siyala, a riferire di un prossimo incontro tra i due leader, organizzato dall'Egitto.

"Le nostre relazioni con l'Egitto sono ottime, siamo amici, abbiamo rapporti antichi e forti. Io stesso ho visto al Cairo il presidente al Sisi poche settimane fa. Mi ha confermato di essere interessato a una Libia unita, forte, indipendente e sovrana... su queste basi al Cairo stanno lavorando al mio colloquio con Haftar, che credo sarà a quattr'occhi, diretto, senza altri mediatori. Io sono senz'altro pronto a cercare con lui una soluzione per la Libia, assieme possiamo farlo", ha detto Sarraj, precisando di aver "parlato molte volte con Haftar".

"L'ho incontrato personalmente a Marja (in Cirenaica, ndr.) un anno fa. L'ho invitato a unirsi al nostro governo legittimo, sotto il nostro ombrello politico, in qualità di militare, di alto ufficiale. Lui si è battuto contro Isis (Stato islamico, ndr) a Bengasi, noi a Sirte. Possiamo unire la nostre forze, noi come autorità politica e lui in quanto militare di grande esperienza. Oggi lo invito ancora alla piena cooperazione, abbiamo un nemico comune", ha proseguito nell'intervista al Corriere. Perchè "insistere solo sul potere delle armi ci farebbe precipitare in una sanguinosa guerra civile con massacri e anarchia ancora più gravi", ha ammonito il premier.

"Ci sarebbero attori esterni pronti a intervenire facendo leva sui loro alleati locali ben contenti di menare le mani. La situazione sarebbe fuori controllo. Haftar è padronissimo di avere le sue ambizioni personali. Ma qui stiamo parlando del futuro collettivo del nostro Paese, occorre lavorare e trovare compromessi per pacificarlo", ha concluso.