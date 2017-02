Libia, Sarraj: "molto modesto" l'aiuto economico Ue su migranti

Roma, 2 feb. (askanews) - Il premier del governo di unità nazionale libico Fayez al Sarraj ha ribadito il proprio impegno a collaborare con l'Unione europea per gestire i flussi migratori che partono dalla Libia alla volta dell'Europa, sottolineando però come i fondi previsti dal piano europeo che sarà discusso domani al vertice Ue di Malta siano "molto modesti".

"La crisi migratoria è drammatica e si compone di diverse componenti, quella della sicurezza, quella sociale, quella politica e quella economica per cui dobbiamo trovare il modo di affrontarle tutte insieme - ha detto Sarraj nella conferenza stampa tenuta oggi a Bruxelles con il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e pubblicata sul sito del Consiglio Ue - la cooperazione tra Libia e Ue a questo riguardo è molto importante e porterà a risolvere il problema, a salvare le vite umane dei migrati e a riportarli nei loro Paesi di origine con l'auspicio che possano trovare un lavoro e non tentare di migrare di nuovo". Sarraj ha quindi auspicato che "i meccanismi Ue per aiutare la Libia siano più concreti": "Non vogliamo parlar dei soldi che verranno destinati alla Libia per questo aiuto perchè sono molto modesti, si tratta di somme molto piccole".

Stando alle linee guida presentate la scorsa settimana dalla Commissione Ue, il piano europeo prevede di ridurre i flussi di migranti e di contrastare i trafficanti lungo la rotta del Mediterraneo centrale, rafforzando il programma di addestramento della guardia costiera libica già in corso e coinvolgendo Tunisia, Algeria ed Egitto; di sostenere le comunità libiche costiere, migliorando le loro condizioni socio-economiche, e di migliorare le capacità di accoglienza locali per i migranti, collaborando con le agenzie Onu (Unhcr e Oim); infine, di favorire i rimpatri volontari, assistiti dall'Oim. Il tutto con un finanziamento iniziale di 200 milioni di euro.