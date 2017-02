Libia, Sarraj: da Russia mi aspetto "atteggiamento costruttivo"

Roma, 27 feb. (askanews) - Il premier libico Fayez al Sarraj si aspetta "un atteggiamento costruttivo da Mosca" nel processo di stabilizzazione del Paese nordafricano, che deve coinvolgere "tutti, militari e politici", e basarsi sull'accordo quadro firmato nel dicembre 2015 a Skhirat, in Marocco, sotto l'egida dell'Onu. Oggi, il viceministro agli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, ha detto che Sarraj dovrebbe recarsi a Mosca "nei prossimi giorni".

In un'intervista alla Stampa, il premier del governo di unità nazionale libico ha detto di aspettarsi "un atteggiamento costruttivo da Mosca perché ha buoni rapporti con molti Paesi coinvolti nel dialogo libico", ricordando di aver già avuto in passato "incontri positivi" con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. La Russia sostiene apertamente il generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, ma ha sempre espresso anche il proprio appoggio al governo di Sarraj nato dall'accordo di Skhirat.

Nelle scorse settimane Haftar si è rifiutato di incontrare Sarraj al Cairo: "Sono rimasto molto sorpreso del rifiuto, ero mortificato per il popolo libico - ha detto Sarraj alla Stampa - ad oggi il perché non è chiaro. Sarebbe stato un passaggio importante per avviare un percorso di ricostruzione politica e militare, per combattere i terroristi assieme, potevamo inaugurare una nuova fase. Proseguiremo comunque su un percorso inclusivo invitando tutte le parti al tavolo negoziale".

In tale ottica Sarraj ha annunciato nei giorni scorsi di aver messo a punto una roadmap, ritenendola necessaria "dopo un anno di governo per rimuovere gli ostacoli che si interpongono alla ricostruzione della nazione". Questa roadmap "prevede anche la modifica di alcuni dettagli di Skhirat", ha precisato, "ma dobbiamo ripartire da quell'accordo, non si tratta di farne uno nuovo perché questo ci riporterebbe indietro di un anno. A questo punto l'alternativa alla roadmap è la guerra civile".