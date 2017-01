Libia, riaperta oggi a Tripoli l'ambasciata turca

Istanbul, 30 gen. (askanews) - La Turchia ha riaperto oggi la propria ambasciata a Tripoli, in Libia, dopo quasi tre anni dalla sua chiusura. "Sono state riavviate oggi le operazioni dell'ambasciata turca a Tripoli con personale ridotto per la prima fase", si legge nel comunicato diffuso dal ministero degli Esteri turco.

L'ambasciata era stata chiusa nel luglio del 2014, così come il consolato a Bengasi, mentre il consolato a Misurata è rimasto aperto. "La riapertura dell'ambasciata consentirà alla Turchia di garantire un più forte contributo agli sforzi in atto per garantire pace e stabilità, ma anche alla ricostruzione della Libia", si legge ancora nella nota. (fonte Afp)