Libia, raid di Haftar a Jufra, Kobler: si rischia nuovo conflitto

Roma, 4 gen. (askanews) - L'inviato speciale dell'Onu per la Libia, Martin Kobler, ha ammonito oggi contro il rischio di "un nuovo conflitto" all'indomani del bombardamento lanciato dalle forze del generale Khalifa Haftar contro un C-130 delle forze di Misurata al suo atterraggio nella base militare di Jufra, nel centro del Paese. "Invito tutte le parti ad agire con moderazione e a risolvere le questioni attraverso un dialogo pacifico", ha detto Kobler in una nota diffusa oggi dalla missione Onu in Libia (Unsmil).

Secondo quanto riferito dai media libici, il bombardamento ha provocato un morto e diversi feriti, tra cui il colonnello Ibrahim Beitelmal, portavoce del Consiglio militare di Misurata. Stando ai responsabili media del Dipartimento della difesa aerea di Misurata, il C-130 trasportava una delegazione in visita alla base, smentendo che a bordo ci fossero armi, come sostenuto dalle forze di Haftar. Un portavoce dell'aviazione di Misurata, Mohammed Genunu, ha annunciato che ci sarà una risposta all'attacco.

Il bombardamento è avvenuto all'indomani di scontri scoppiati nella regione che fanno temere un'escalation di violenze nel centro della Libia tra le due principali forze militari del Paese: l'esercito nazionale libico di Haftar, che risponde al governo dell'Est della Libia, e le forze provenienti da Misurata o alleate alla città portuale nell'Ovest, che sostengono il governo di unità nazionale di Fayez al Sarraj, riconosciuto dalla comunità internazionale, e che sono state in prima linea nella lotta contro i jihadisti dell'Isis a Sirte.