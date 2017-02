Libia, portavoce Lavrov: premier Sarraj presto in visita a Mosca

Roma, 3 feb. (askanews) - Il premier del governo di unità nazionale libico, Fayez al Sarraj, è atteso in visita a Mosca entro il mese. Lo ha detto oggi alla stampa il portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova

"E' previsto che sia ricevuto a Mosca a breve, in febbraio", ha detto il portavoce. Come ricorda l'agenzia di stampa russa Interfax, l'ultimo incontro tra Sarraj e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si è tenuto lo scorso settembre a New York.