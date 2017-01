Roma, 18 gen. (askanews) - La sicurezza del personale, civile e militare, presente in Libia è "una priorità" per cui, "tenendo conto della situazione complicata" del Paese, sono stati messi a disposizione "un C27J e una nave di Mare Sicuro prospiciente le coste della Libia, impiegabili sia in caso di evacuazione sanitaria di urgenze che di particolari emergenze". E' quanto ha detto il ministro della Difesa Roberta Pinotti rispondendo a un'interrogazione parlamentare sulla sicurezza del nostro personale.

Il ministro ha riconosciuto che "in questi giorni sono acresciute le fragilità all'interno della compagine governativa libica", ma ha rimarcato come "il riconoscimento al governo (di unità nazionale di Fayez, ndr) Sarraj è stato fatto dalla comunità internazionale, non dalla sola Italia" e "ad oggi è questa la situazione".

Pinotti ha quindi sottolineato che "le recenti vicende in Libia non hanno coinvolto in alcun modo il personale del contingente italiano, che ha continuato a operare in tranquillità e senza alcuna difficoltà".