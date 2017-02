Libia, Pagano (Lega): vertice a Roma coinvolgendo Usa e Russia

Lo diciamo da oltre un anno, non si perda alro tempo

Roma, 9 feb. (askanews) - "È più di un anno che diciamo che in Libia è necessario coinvolgere Haftar, provando a spronare il nostro Governo. Ora i principali attori internazionali si stanno muovendo in questa direzione. Il risultato sarà che all'Italia rimarranno i guai e tutte le conseguenze dell'invasione dei clandestini mentre agli altri Paesi i profitti del petrolio: questo sembra il triste epilogo della 'brillante' azione diplomatica che sta conducendo il Governo di sinistra sulla questione libica. Che fenomeni..". Lo ha dichiarato il deputato della Lega Alessandro Pagano.

"Non si perda ora altro tempo prezioso. Si convochi un vertice a Roma - ha aggiunto- coinvolgendo i principali sponsor delle due fazioni libiche in campo e dovremo essere noi per prima a dare le carte. Il Ministro degli Esteri, prima che sia troppo tardi, voli a Mosca e a Washington e porti avanti questo percorso nell'interesse degli italiani".