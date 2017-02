Libia, Onu: solidarietà internazionale per gestire flussi migranti

Roma, 10 feb. (askanews) - Il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni William Lacy Swing, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Zeid Ra'ad Al Hussein e il Rappresentante speciale del Segretario Generale dell'ONU per la Libia Martin Kobler si sono incontrati oggi a Ginevra per sottolineare la necessità di un approccio globale per affrontare la situazione dei migranti e dei rifugiati in Libia, nonché per aiutare le centinaia di migliaia di libici sfollati e colpiti dalla crisi. Si legge nella nota dell'Onu.

Insieme a molti libici, migranti e rifugiati sono fortemente colpiti dai conflitti in corso e dall'interruzione dell'ordine pubblico in Libia. Un numero imprecisato di migranti e rifugiati, in particolare coloro che sono vittime dei trafficanti in Libia e quelli in stato di detenzione, sono sottoposti a gravi abusi e violazioni dei diritti umani.

Migranti e rifugiati sono trattenuti in stato di detenzione al di fuori di qualsiasi procedura legale e in condizioni che sono generalmente disumane. Sono esposti a malnutrizione, estorsione, torture, violenza sessuale e altri abusi.(Segue)