Libia, Onu: bene coinvolgimento paesi limitrofi per fine crisi

Tunisia, 22 feb. (askanews) - L'inviato Onu per la Libia, Martin Kobler, ha salutato oggi con soddisfazione il coinvolgimento di tre Paesi vicini alla Libia nel tentativo di trovare una soluzione politica alla crisi in corso in questo Paese. Parlando alla stampa a Tunisi, Kobler si è rallegrato per la recente attività diplomatica di Tunisia, Algeria ed Egitto, i cui ministri degli Esteri e per gli Affari maghrebini si sono riuniti domenica nella capitale tunisina.

I ministri hanno firmato lunedì una "dichiarazione" che conferma l'intenzione di "proseguire gli sforzi per la riconciliazione globale in Libia nel quadro del dialogo interlibico, sotto egida dell'Onu". Per Kobler "i Paesi limitrofi giocano un ruolo molto, molto importante per riunire e coordinare le posizioni" dei protagonisti della crisi in Libia.

Tunisia, Algeria ed Egitto sono preoccupati per l'insicurezza alle loro frontiere con la Libia, divenuto Paese di transito per gruppi jihadisti, trafficanti d'armi e migranti desiderosi di raggiungere l'Europa.

(fonte afp)

