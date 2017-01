Libia, oggi vertice in Congo dei leader africani, presente Sarraj

Roma, 27 gen. (askanews) - La Repubblica del Congo ospita oggi un vertice sulla crisi libica, diretto dal leader congolese Denis Sassou Nguesso in quanto presidente del Comitato di alto livello dell'Unione africana sulla Libia. "Questo mini-vertice è un evento importante per mostrare che l'Africa deve avere una voce forte su questo tema perché si tratta di un problema africano", ha detto il Commissario per la Pace e la sicurezza dell'Ua, Smail Chergui. L'esito dell'incontro verrà riferito da Denis Sassou Nguesso al vertice dei capi di Stato Ua in programma lunedì e martedì prossimi ad Addis Abeba.

Oltre a Chergui al vertice partecipano i presidenti di Ciad, Niger e Mauritania, Idriss Déby Itno, Mahamadou Issoufou e Mohamed Ould Abdelaziz, il premier libico Fayez al-Sarraj, l'inviato Onu Martin Kobler, il ministro algerino per gli Affari del Maghreb, dell'Ua e della Lega degli Stati arabi, Abdelkader Messahel, e il premier algerino Abdelmalek Sellal. Ancora incerta la presenza del presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi. "Se Sisi non viene, l'Egitto non sarà rappresentato", ha detto a Jeune Afrique un diplomatico algerino.

Inizialmente si era sparsa la voce della possibile partecipazione anche del generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica che non ha ancora riconosciuto il governo guidato da Serraj e sostenuto dalla comunità internazionale. Ma un diplomatico congolese ha detto che l'incontro tra i due leader ci sarà "più avanti".