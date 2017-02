Libia, Noc: Eni e Total lavorano senza problemi, produzione aumenta

Roma, 15 feb. (askanews) - "Eni e Total stanno lavorando senza problemi, quindi la situazione sta migliorando ogni giorno in Libia" dove la produzione petrolifera oggi si attesta sui 700.000 barili al giorno. E' quanto ha detto a Bloomberg Jadalla Alaokali, membro del consiglio direttivo del colosso petrolifero libico (Noc), aggiungendo che il Paese punta a raggiungere 1,2 milioni di barili al giorno entro agosto e 1,7 milioni di barili entro marzo del 2018, quando porti e terminal del Paese torneranno a funzionare a pieno regime.

Alaokali ha anche ricordato che "più del 45% del territorio è ancora vergine, non è stato esplorato, per cui abbiamo ancora vaste aree che non sono state scoperte e lì ci sono opportunità".