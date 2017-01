Libia, ministro Esteri: riapre ambasciata Italia a Tripoli-VIDEO

Milano, 10 gen. (askanews) - Nuova fase nelle relazioni tra Italia e Libia. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, si è recato a Tripoli, dove ha messo le basi per la cooperazione tra i due Paesi, soprattutto con riferimento al settore migratorio, così come alla lotta alle organizzazioni criminali che sfruttano i migranti. Minniti ha espresso soddisfazione per la messa in sicurezza di Sirte.

"In questo ambito, da domani sarà operativa l'ambasciata italiana a Tripoli".

Nel corso dell'incontro con il ministro degli esteri libico Siyala, è stato "ribadito il sostegno pieno dell'Italia al governo di accordo nazionale e al ruolo della Libia nel contrasto al terrorismo sia a livello regionale che nazionale, in particolare nella regione mediterranea".

Quella italiana sarà la prima ambasciata a riaprire le porte a Tripoli".

